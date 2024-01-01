Займы онлайн
Мы составили список лучших онлайн-займов с минимальными требованиями к заемщикам и выгодными процентными ставками от МФК и МКК, внесенных в реестр Центробанка, которые выдают деньги в долг в соответствии с текущим российским законодательством. Выбирайте подходящее предложение и оформляйте заявку без визита в офис кредитора: все МФО рассматривают анкеты в дистанционном режиме и без дополнительных справок, длительных проверок и звонков менеджера выдают микрозаймы на банковские карты, счета, электронные кошельки в любое время дня и ночи
МФО, которые выдают микрозаймы онлайн
Займы онлайн — востребованная услуга в микрофинансовых организациях, которая позволяет срочно взять деньги в долг в дистанционном режиме. Оформление занимает всего 10-15 минут, а после одобрения заявки МФО моментально предоставляет денежные средства на карту или другим способом.
Условия предоставления дистанционного займа в МФО
Онлайн-микрозаймы в МФК и МКК нецелевые, поэтому их можно потратить на свое усмотрение: на ремонт, покупку бытовой техники, лечение, оплату коммунальных услуг и др. Чаще всего их выдают на следующих условиях:
- сумма — до 30 000 рублей;
- ставка — до 1% в день;
- срок погашения — до 30 дней.
При этом с целью наращивания клиентской базы большинство организаций проводят акции для новых клиентов — выдают первый займ на небольшую сумму и срок без процентов.
Максимальный размер микрозайма готовы одобрить не все МФО. Также многое зависит от характеристик заявителя, насколько надежным он выглядит. По данным НБКИ, средняя сумма займа в 2022 году удерживалась на уровне примерно 9 000 рублей.
Как правило, при первом обращении в компанию можно рассчитывать на одобрение 2 000–5 000 рублей. Если погасить онлайн-займ без задержек, то в следующий раз можно взять в долг больше.
Требования к заемщикам
МФК и МКК выдвигают минимальное количество требований к потенциальным клиентам. Для получения денег в долг в большинстве случаев достаточно подходить по следующим параметрам:
- совершеннолетие (некоторые компании выдают деньги клиентам от 21 года);
- постоянная или временная регистрация в любом субъекте РФ;
- действующий российский паспорт;
- отсутствие судимости;
- мобильный телефон и электронная почта для онлайн-регистрации ;
- стабильный доход, которого достаточно для своевременного возврата средств.
Микрофинансовые организации предоставляют деньги в долг по паспорту гражданина РФ. Его данные необходимо указать в анкете. Иногда требуются фотографии второй и третьей страницы документа и селфи с ним. Снимок нужно сделать таким образом, чтобы было видно лицо заемщика.
Вероятность одобрения более крупной суммы выше, если указать в заявке данные второго документа, подтверждающего личность. Например, ИНН, СНИЛС или водительское удостоверение. Однако большинство организаций выдают микрозаймы онлайн по одному только паспорту.
Также рассчитывать на быструю финансовую помощь можно даже с плохой кредитной: МФК и МКК одобряют небольшие краткосрочные онлайн-микрозаймы при наличии текущих просрочек и низком кредитном рейтинге.
Как получить онлайн-займ в МФО
Следует отдавать предпочтение надежным микрофинансовым организациям, которые работают легально и состоят в реестре Центробанка. Ознакомиться с предложениями от таких кредиторов можно на этой странице. Все они оформляют деньги в долг онлайн через Интернет.
После выбора МФО с оптимальными условиями получения и погашения микрозайма можно переходить к оформлению. Для этого понадобится перейти на официальный сайт выбранной компании и выполнить следующий алгоритм действий:
- Указать сумму и срок возврата средств в специальном калькуляторе. Как правило, чем больше срок и размер займа, тем меньше процентная ставка. Однако конечные параметры определяет кредитор по итогам оценки заявителя.
- Заполнить анкету и подать заявку. Необходимо указать данные паспорта и контактные сведения. Важно не допускать ошибок и опечаток, так как это влияет на окончательное решение. Кредиторы проверяют анкеты с помощью автоматических скоринговых систем, поэтому при наличии неточностей в предоставлении финансовой помощи будет отказано.
- Дождаться ответа. Решение принимается с учетом указанной информации, кредитного рейтинга и долговой нагрузки заявителя. Ответ по заявке приходит в виде SMS на указанный номер телефона, как правило, в течение 10-20 минут. В случае одобрения на электронную почту высылаются индивидуальные условия договора.
- Выбрать способ получения денег и заключить договор. Перед этим следует проверить полную стоимость микрозайма. Сумма указывается в квадратной рамке в правом верхнем углу первой страницы документа. Подписание документа производится путем ввода кода из SMS: в соответствии со ст. 6 Федерального закона № 63-ФЗ он является законным аналогом собственноручной подписи.
Некоторые компании автоматически подключают дополнительные услуги, например, страхование. За счет этого общая сумма переплаты значительно увеличивается. Чтобы этого избежать, важно внимательно ознакомится с индивидуальными условиями. Если допуслуги не нужны, следует отказаться от них, убрав галочки в соответствующих полях.
Датой выдачи займа является дата заключения договора. Проценты будут начисляться со следующего дня. При этом зачисление денег может занимать от нескольких минут до трех рабочих дней в зависимости от выбранного способа.
Способы получения и погашения микрозайма
МФК и МКК предлагают клиентам различные способы получения заемных средств:
- На банковскую карту. Самый удобный вариант. Деньги зачисляются моментально.
- На счет. Менее популярный способ, так как перевод занимает до трех рабочих дней. Подходит для тех, у кого нет подходящей карточки.
- Наличными. Получить займ наличными можно в любом отделении МФО сразу после заключения договора. Воспользоваться таким методом можно только в тех компаниях, которые располагают оффлайн-офисами. Также можно выбрать зачисление средств через платежные системы Контакт или Золотая Корона.
- На электронный кошелек. Такой вариант присутствует далеко не во всех микрофинансовых организациях. Как правило, перевод денег на электронный кошелек доступен при повторном обращении к кредитору.
Важно погасить онлайн-микрозайм в установленный договором срок. В противном случае образуется просроченная задолженность. Можно выбрать любой из доступных вариантов возврата средств. Чаще всего они почти те же, что и используются для получения заемных средств: карта, банковский счет, кошелек Киви или Юмани и др.