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Займы онлайн

Мы составили список лучших онлайн-займов с минимальными требованиями к заемщикам и выгодными процентными ставками от МФК и МКК, внесенных в реестр Центробанка, которые выдают деньги в долг в соответствии с текущим российским законодательством. Выбирайте подходящее предложение и оформляйте заявку без визита в офис кредитора: все МФО рассматривают анкеты в дистанционном режиме и без дополнительных справок, длительных проверок и звонков менеджера выдают микрозаймы на банковские карты, счета, электронные кошельки в любое время дня и ночи

МФО, которые выдают онлайн-микрозаймы
еКапуста ООО МКК «Русинтерфинанс»
Сумма:
от 100 до 30 000 руб.
Ставка в день:
от 0%
Срок:
от 7 до 180 дней
При подаче онлайн-заявки не требуется банковская карта. Одобренны микрозаймы круглосуточно переводятся на банковские карты, электронные кошельки QIWI или Юмани по всей России
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Веббанкир ООО МФК «Вэббанкир»
Сумма:
от 3 000 до 30 000 руб.
Ставка в день:
от 0%
Срок:
от 7 до 31 дней
Онлайн займ за 1 минуту после одобрения. 90% положительных решений. Возьмите онлайн микрозайм со срочным получением денег на карту через интернет
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Целевые финансы ООО МКК "Скела Мани"
Сумма:
от 5 000 до 100 000 руб.
Ставка в день:
от 0,7%
Срок:
от 7 до 168 дней
Выдача денег в долг на любые цели без предоплаты, скрытых комиссий и платных подписок. Не требуются справки и поручители. Зачисление одобренных микрозаймов на карты любых банков РФ
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Займер ООО МФК «Займер»
Сумма:
от 2 000 до 100 000 руб.
Ставка в день:
от 0%
Срок:
от 7 до 365 дней
Один из лидеров среди МФО по количеству выдач микрозаймов в России. Рассмотрение онлайн-заявок производится в автоматическом режиме. Не навязывают дополнительные услуги и подписки
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Миг Кредит ООО «МигКредит»
Сумма:
от 3 000 до 1 500 000 руб.
Ставка в день:
от 0%
Срок:
от 5 до 360 дней
Выдает займы онлайн более 10 лет. Для оформления заявки достаточно номера мобильного телефона с доступом в Интернет и буквально несколько минут времени
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Moneyman ООО МФК «Мани Мен»
Сумма:
от 1 000 до 80 000 руб.
Ставка в день:
от 0%
Срок:
от 5 до 126 дней
Одна из ведущих МФО России. Для получения микрозайма нужен только паспорт. Одобрение онлайн за 2 минуты. Мгновенный перевод денег на карту
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Вивус ООО МКК «4финанс»
Сумма:
от 3 000 до 100 000 руб.
Ставка в день:
от 0%
Срок:
от 1 до 364 дней
Быстрые онлайн-займы выдаются физическим лицам из любых регионов России практически сразу же после оформления заявки. Зачисление денег производится на именные пластиковые карты
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Честное слово ООО МФК «Честное Слово»
Сумма:
от 3 000 до 30 000 руб.
Ставка в день:
от 0%
Срок:
от 10 до 60 дней
Одобрение и выдача микрозаймов занимает в среднем около 10 минут, без залога и поручителей, без справок о доходах. Получить деньги на карту можно в любое удобное время - даже в воскресенье вечером или в понедельник рано утром
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Веб займ ООО МКК «Академическая»
Сумма:
от 1 500 до 30 000 руб.
Ставка в день:
от 0%
Срок:
от 7 до 30 дней
Один из ведущих онлайн-сервисов микрокредитования физических лиц в РФ. Выдает деньги в долг круглосуточно без справок и поручителей
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Белка кредит ООО МКК «КапиталЪ-НТ»
Сумма:
от 1 000 до 30 000 руб.
Ставка в день:
от 0%
Срок:
от 7 до 30 дней
Полностью удаленное круглосуточное оформление и получение онлайн-микрозаймов в кратчайшие сроки (не более 20 минут) с зачислением денег на карту
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Капиталина ООО МКК «Капиталина»
Сумма:
от 1 000 до 30 000 руб.
Ставка в день:
от 0%
Срок:
от 1 до 30 дней
Оформление и получение по одному документу - нужен только паспорт гражданина РФ (без СНИЛС, ИНН). Не обязательно официальное трудоустройство. Заявки без отказа рассматриваются от заявителей с любой кредитной историей
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До Зарплаты ООО МКК «Союз 5»
Сумма:
от 2 000 до 5 000 000 руб.
Ставка в день:
от 0%
Срок:
от 7 до 1 080 дней
15 дней просрочки без штрафов. Быстрое оформление не выходя из дома. Оперативная обработка онлайн-заявок в срок от 2 до 15 минут
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Надо денег ООО МКК «Кватро»
Сумма:
от 1 000 до 30 000 руб.
Ставка в день:
от 0%
Срок:
от 7 до 30 дней
Рассматриваются онлайн-заявки на займ от заявителей с любым кредитным рейтингом. Для оформления нужен только паспорт. Моментальное одобрение
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Credit7 ООО МКК «Каппадокия»
Сумма:
от 1 000 до 30 000 руб.
Ставка в день:
от 0%
Срок:
от 7 до 30 дней
Популярная МФО, которая выдает деньги в долг на любые цели. Максимальная сумма и срок пользования заемными денежными средствами определяются индивидуально при рассмотрении заявки
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Krediska ООО МКК "Кредиска"
Сумма:
от 1 000 до 50 000 руб.
Ставка в день:
от 1%
Срок:
от 1 до 140 дней
Решение выносится автоматом буквально за 1 минуту круглосуточно и без выходных. Зачисление на именную банковскую карту без справок и звонков
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Отличные наличные ООО МКК «Финансовый супермаркет»
Сумма:
от 1 000 до 80 000 руб.
Ставка в день:
от 0%
Срок:
от 5 до 168 дней
Выдает займы 24/7 без праздников и выходных. Быстрое рассмотрение и одобрение онлайн-заявок. Из документов нужен только паспорт. СНИЛС, ИНН или 2-НДФЛ не требуются
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Грин мани ООО МКК «СФ»
Сумма:
от 2 000 до 100 000 руб.
Ставка в день:
от 0,5%
Срок:
от 3 до 180 дней
Улучшенные условия повторных клиентов. Легкая анкета - заполнение за 2 минуты. Мгновенное одобрение и выдача займов. Много удобных способов возврата
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Забирай ООО МКК «Забирай»
Сумма:
от 1 000 до 15 000 руб.
Ставка в день:
от 1%
Срок:
от 5 до 30 дней
Сервис онлайн-микрофинансирования, который выдает круглосуточные микрозаймы за считанные минуты по одному лишь паспорту без предоставления справок с работы и поручителей
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Колибри деньги ООО «МКК Главный займ»
Сумма:
от 2 000 до 100 000 руб.
Ставка в день:
от 0,27%
Срок:
от 1 до 61 дней
Молодая МФО, осуществляющая выдачу необеспеченных микрозаймов на любые цели под контролем ЦБ РФ. Работает 24/7 и автоматически зачисляет деньги мгновенно на карту, банковский счет или электронные кошельки QIWI
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Cash U ООО МКК «Киберлэндинг»
Сумма:
от 3 000 до 30 000 руб.
Ставка в день:
от 0%
Срок:
от 5 до 25 дней
Для получения денег в долг нужны паспортные данные и номер телефона. Оперативное круглосуточное рассмотрение онлайн-заявок без праздников и выходных
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One Click Money ООО «Микрокредитная компания универсального финансирования»
Сумма:
от 500 до 50 000 руб.
Ставка в день:
от 1%
Срок:
от 6 до 120 дней
Прозрачные условия предоставления займов без скрытых комиссий. Нужен только паспорт. Одобрение за 5 минут. Перечисляет деньги на карту мгновенно без залога и поручителей
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Макс кредит ООО МКК «Твой.Кредит»
Сумма:
от 3 000 до 30 000 руб.
Ставка в день:
от 0,9%
Срок:
от 5 до 30 дней
МФО, в которой круглосуточно получить деньги в долг можно без справок, поручителей и лишних вопросов. Простая онлайн-регистрация и быстрое одобрение за 5 минут
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Центрофинанс ООО МКК «Центрофинанс Групп»
Сумма:
от 1 000 до 500 000 руб.
Ставка в день:
от 0%
Срок:
от 1 до 900 дней
Выдает микрозаймы с мгновенным одобрением. От 0% в день для новых клиентов. Под контролем ЦБ РФ. Без справок и поручителей. На любые цели
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Cash To You ООО «МКК Кангария»
Сумма:
от 500 до 30 000 руб.
Ставка в день:
от 1%
Срок:
от 6 до 31 дней
Займы онлайн на честных условиях: без комиссий за перечисление на карту и навязывания страховок и дополнительных услуг. Авто одобрение без звонков контактным лицам и на работу всего за 5 минут
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Kredito24 ООО МКК «Кредито24»
Сумма:
от 2 000 до 15 000 руб.
Ставка в день:
от 1%
Срок:
от 16 до 30 дней
Быстрое и удобное получение займов: нужен только паспорт РФ и банковская карта. Онлайн-заявки принимаются без отказа даже от заявителей с нулевой и плохой КИ и обрабатываются круглосуточно и без выходных
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Езаем ООО МКК «Веритас»
Сумма:
от 2 000 до 30 000 руб.
Ставка в день:
от 0%
Срок:
от 5 до 35 дней
Для оформления нужны только телефон, паспорт и именная банковская карта, никаких лишних документов. Предусмотрена программа лояльности для постоянных клиентов, которая позволяет получать скидки на оплату процентов
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СМС Финанс ООО МКК «4финанс»
Сумма:
от 3 000 до 100 000 руб.
Ставка в день:
от 0%
Срок:
от 1 до 365 дней
Простое и быстрое оформление займов физическим лицам всего за 5 минут, не выходя из дома с зачислением на карту практически сразу же после заключения договора
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Платиза МКК «Платиза.ру» (ООО)
Сумма:
от 3 000 до 80 000 руб.
Ставка в день:
от 0%
Срок:
от 4 до 168 дней
Быстрое рассмотрение без отказа и одобрение в течение 30 минут. Доступность 24/7 по всей России. Без справок и поручителей. Можно получить микрозайм наличными, на банковскую карту/счет или электронными деньгами
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Турбозайм ООО МКК Турбозайм
Сумма:
от 3 000 до 100 000 руб.
Ставка в день:
от 0%
Срок:
от 7 до 168 дней
МФО с высоким уровнем надежности и быстрым оформление без отказа всего за 1 минуту. Мгновенное зачисление денег на карту после одобрения без скрытых комиссий и платежей
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Срочно деньги ООО МКК «Срочноденьги»
Сумма:
от 2 000 до 100 000 руб.
Ставка в день:
от 0%
Срок:
от 1 до 180 дней
МФО, где физические лица (в том числе студенты и пенсионеры) могут получить деньги в долг на самых выгодных условиях без справок и поручителей. Нужен только паспорт. Без комиссий и страховок
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Деньги Сразу ООО «МКК Скорфин»
Сумма:
от 1 000 до 100 000 руб.
Ставка в день:
от 0,27%
Срок:
от 1 до 360 дней
Оперативное рассмотрение заявок на микрозаймы, автоматическое принятие решения в день обращения и моментальное перечисление денег на карту в любое время дня и ночи
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Займиго ООО «Займиго МФК»
Сумма:
от 1 000 до 50 000 руб.
Ставка в день:
от 0,49%
Срок:
от 1 до 140 дней
Займы онлайн на карту без большого пакета документов и без лишних проверок с моментальным одобрением и мгновенным перечислением денег на карты банков РФ без отказов, круглосуточно
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Кредит Плюс ООО МФК «Экофинанс»
Сумма:
от 1 000 до 70 000 руб.
Ставка в день:
от 0%
Срок:
от 5 до 168 дней
Оставьте круглосуточную онлайн-заявку на получение займа и получите деньги в долг без справок, поручителей и залога прямо сегодня - буквально через 15 минут
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Лайм Займ МФК «Лайм-Займ» (ООО)
Сумма:
от 1 000 до 100 000 руб.
Ставка в день:
от 0%
Срок:
от 1 до 168 дней
Быстрое рассмотрение заявок. Высокий процент одобрения. Возможность продления. Конфиденциальность и защита личной информации. Моментальное перечисление микрозаймов на карты и электронные кошельки
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Вива Деньги ООО МФК «ЦФП»
Сумма:
от 1 000 до 50 000 руб.
Ставка в день:
от 0%
Срок:
от 1 до 360 дней
Суммы до 15 000 рублей можно получить онлайн с зачислением на банковскую карту. Суммы свыше 15 000 рублей выдаются в офисах обслуживания компании наличными
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495 Кредит ООО МКК "СмартоЛёт Финанс"
Сумма:
от 10 000 до 30 000 руб.
Ставка в день:
от 1%
Срок:
от 10 до 30 дней
Для получения микрозайма необходим паспорт и именная банковская карта. При отсутствии постоянной прописки так же понадобится оригинал временной прописки
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Контакт кредит ООО МКК «4финанс»
Сумма:
от 15 000 до 100 000 руб.
Ставка в день:
от 0,53%
Срок:
от 70 до 336 дней
Быстрое и удобное получение денег в долг с автоматическим рассмотрением заявок. Комфортные сроки выплат. Минимум документов. Деньги на карте в течение 10 минут после одобрения онлайн-заявки
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Нужен кредит ООО МКК "Нужен кредит"
Сумма:
от 1 500 до 500 000 руб.
Ставка в день:
от 0,2%
Срок:
от 30 до 360 дней
Деньги в долг на карту без отказа с 18 лет не выходя из дома с любой кредитной историей. Высокий процент одобрения. Большие лимиты и сроки микрокредитования
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Деньги рф ООО МКК "РУС ФИН"
Сумма:
от 500 до 500 000 руб.
Ставка в день:
от 0%
Срок:
от 1 до 65 дней
Срочные онлайн-займы на карту для всех категорий клиентов: от студентов до пенсионеров. Круглосуточное перечисление денег на карты российских банков. Удобные сроки возврата
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АДеньги ООО МКК «А ДЕНЬГИ»
Сумма:
от 2 000 до 30 000 руб.
Ставка в день:
от 0%
Срок:
от 7 до 30 дней
Получение за несколько минут · Полностью онлайн · Возраст от 18 лет · Без комиссий · Без подтверждения дохода · На любые цели · Мгновенное зачисление на банковские карты
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Быстроденьги МФК Быстроденьги (ООО)
Сумма:
от 1 000 до 1 000 000 руб.
Ставка в день:
от 0%
Срок:
от 7 до 1 080 дней
Известная МФО с быстрым решением по заявкам с официального сайта или бесплатного приложения. Деньги практически мгновенно перечисляются на карты любых банков России
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Бустра МКК ООО «Бустра»
Сумма:
от 1 000 до 30 000 руб.
Ставка в день:
от 0%
Срок:
от 7 до 16 дней
Быстрое принятие решения по заявке. Автоматическое одобрение в срок до 3 минут. Прозрачные и понятные условия без скрытых подписок и комиссий
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Мобикредит ООО МКК «Мобикредит»
Сумма:
от 3 000 до 30 000 руб.
Ставка в день:
от 0%
Срок:
от 3 до 31 дней
Большинство заявок обрабатывается практически мгновенно в автоматическом режиме. Среднее время получения денег — 5 минут. Нет комиссий за выдачу и погашение
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ДоброЗайм ООО МФК «Саммит»
Сумма:
от 1 000 до 1 000 000 руб.
Ставка в день:
от 0%
Срок:
от 4 до 720 дней
Быстрые займы на короткий (до месяца) и длительный период (до года) с зачислением на карту и одобрением всего за 30 секунд. Баланс карточки не должен быть нулевым. Высокий процент одобрения
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Деньга ООО «МФК «Юпитер 6»
Сумма:
от 1 000 до 1 000 000 руб.
Ставка в день:
от 0%
Срок:
от 1 до 1 800 дней
Популярный российский онлайн-сервис мгновенного микрокредитования, который позволяет получить деньги в долг без посещения офиса, предоставления справок с места работы по одному лишь паспорту
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Микроклад ООО МКК «МикроКлад»
Сумма:
от 1 000 до 60 000 руб.
Ставка в день:
от 0,5%
Срок:
от 7 до 180 дней
Высокий процент одобрения заявок благодаря автоматической системе и индивидуальному подходу к клиентам. Не требуют лишних документов. Программа лояльности для постоянных клиентов
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Кредиттер ООО МКК «Кредиттер»
Сумма:
от 2 000 до 30 000 руб.
Ставка в день:
от 1%
Срок:
от 5 до 30 дней
Онлайн-микрозаймы для жителей любого города РФ. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Решение сразу же после подачи заявки. Деньги выдаются 24/7
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Займ Экспресс ООО Займ-Экспресс
Сумма:
от 3 000 до 80 000 руб.
Ставка в день:
от 0%
Срок:
от 3 до 126 дней
Простое оформление без отказа. Одобрение займа практически с любой кредитной историей/ Есть кэшбэк до 5% при своевременном погашении и программа лояльности, при которой каждый следующий микрозайм обходится дешевле, а условия выгоднее
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Квику ООО МФК «ЭйрЛоанс»
Сумма:
от 1 000 до 100 000 руб.
Ставка в день:
от 0%
Срок:
от 30 до 365 дней
Онлайн-оформление и автоматическое рассмотрение роботом в кратчайшие сроки. Высокая вероятность одобрения без отказа даже заявителям с плохой кредитной историей
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Pay P.S. ООО МФК «Займ Онлайн»
Сумма:
от 1 000 до 100 000 руб.
Ставка в день:
от 0%
Срок:
от 1 до 180 дней
Моментальная выдача онлайн-микрозаймов с зачислением на карту в течение 3 минут в любой точке РФ. Нужен только паспорт гражданина РФ. Быстрое рассмотрение и одобрение заявок
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Кнопка деньги ООО МКК "Всегда в плюсе"
Сумма:
от 1 000 до 30 000 руб.
Ставка в день:
от 0%
Срок:
от 7 до 30 дней
Выдает деньги в долг на карту в день обращения не выходя из дома без подтверждения официального заработка. Досрочный возврат и продление займа
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МФО, которые выдают микрозаймы онлайн

Займы онлайн — востребованная услуга в микрофинансовых организациях, которая позволяет срочно взять деньги в долг в дистанционном режиме. Оформление занимает всего 10-15 минут, а после одобрения заявки МФО моментально предоставляет денежные средства на карту или другим способом. 

Условия предоставления дистанционного займа в МФО

Онлайн-микрозаймы в МФК и МКК нецелевые, поэтому их можно потратить на свое усмотрение: на ремонт, покупку бытовой техники, лечение, оплату коммунальных услуг и др. Чаще всего их выдают на следующих условиях:

  • сумма — до 30 000 рублей;
  • ставка — до 1% в день;
  • срок погашения — до 30 дней.

При этом с целью наращивания клиентской базы большинство организаций проводят акции для новых клиентов — выдают первый займ на небольшую сумму и срок без процентов.

Максимальный размер микрозайма готовы одобрить не все МФО. Также многое зависит от характеристик заявителя, насколько надежным он выглядит. По данным НБКИ, средняя сумма займа в 2022 году удерживалась на уровне примерно 9 000 рублей.

Как правило, при первом обращении в компанию можно рассчитывать на одобрение 2 000–5 000 рублей. Если погасить онлайн-займ без задержек, то в следующий раз можно взять в долг больше. 

Требования к заемщикам

МФК и МКК выдвигают минимальное количество требований к потенциальным клиентам. Для получения денег в долг в большинстве случаев достаточно подходить по следующим параметрам:

  • совершеннолетие (некоторые компании выдают деньги клиентам от 21 года);
  • постоянная или временная регистрация в любом субъекте РФ;
  • действующий российский паспорт;
  • отсутствие судимости;
  • мобильный телефон и электронная почта для онлайн-регистрации ;
  • стабильный доход, которого достаточно для своевременного возврата средств.

Микрофинансовые организации предоставляют деньги в долг по паспорту гражданина РФ. Его данные необходимо указать в анкете. Иногда требуются фотографии второй и третьей страницы документа и селфи с ним. Снимок нужно сделать таким образом, чтобы было видно лицо заемщика.

Вероятность одобрения более крупной суммы выше, если указать в заявке данные второго документа, подтверждающего личность. Например, ИНН, СНИЛС или водительское удостоверение. Однако большинство организаций выдают микрозаймы онлайн по одному только паспорту.

Также рассчитывать на быструю финансовую помощь можно даже с плохой кредитной: МФК и МКК одобряют небольшие краткосрочные онлайн-микрозаймы при наличии текущих просрочек и низком кредитном рейтинге.

Как получить онлайн-займ в МФО

Следует отдавать предпочтение надежным микрофинансовым организациям, которые работают легально и состоят в реестре Центробанка. Ознакомиться с предложениями от таких кредиторов можно на этой странице. Все они оформляют деньги в долг онлайн через Интернет.

После выбора МФО с оптимальными условиями получения и погашения микрозайма можно переходить к оформлению. Для этого понадобится перейти на официальный сайт выбранной компании и выполнить следующий алгоритм действий:

  1. Указать сумму и срок возврата средств в специальном калькуляторе. Как правило, чем больше срок и размер займа, тем меньше процентная ставка. Однако конечные параметры определяет кредитор по итогам оценки заявителя.
  2. Заполнить анкету и подать заявку. Необходимо указать данные паспорта и контактные сведения. Важно не допускать ошибок и опечаток, так как это влияет на окончательное решение. Кредиторы проверяют анкеты с помощью автоматических скоринговых систем, поэтому при наличии неточностей в предоставлении финансовой помощи будет отказано.
  3. Дождаться ответа. Решение принимается с учетом указанной информации, кредитного рейтинга и долговой нагрузки заявителя. Ответ по заявке приходит в виде SMS на указанный номер телефона, как правило, в течение 10-20 минут. В случае одобрения на электронную почту высылаются индивидуальные условия договора.
  4. Выбрать способ получения денег и заключить договор. Перед этим следует проверить полную стоимость микрозайма. Сумма указывается в квадратной рамке в правом верхнем углу первой страницы документа. Подписание документа производится путем ввода кода из SMS: в соответствии со ст. 6 Федерального закона №  63-ФЗ он является законным аналогом собственноручной подписи.

Некоторые компании автоматически подключают дополнительные услуги, например, страхование. За счет этого общая сумма переплаты значительно увеличивается. Чтобы этого избежать, важно внимательно ознакомится с индивидуальными условиями. Если допуслуги не нужны, следует отказаться от них, убрав галочки в соответствующих полях.

Датой выдачи займа является дата заключения договора. Проценты будут начисляться со следующего дня. При этом зачисление денег может занимать от нескольких минут до трех рабочих дней в зависимости от выбранного способа.

Способы получения и погашения микрозайма

МФК и МКК предлагают клиентам различные способы получения заемных средств:

  • На банковскую карту. Самый удобный вариант. Деньги зачисляются моментально.
  • На счет. Менее популярный способ, так как перевод занимает до трех рабочих дней. Подходит для тех, у кого нет подходящей карточки.
  • Наличными. Получить займ наличными можно в любом отделении МФО сразу после заключения договора. Воспользоваться таким методом можно только в тех компаниях, которые располагают оффлайн-офисами. Также можно выбрать зачисление средств через платежные системы Контакт или Золотая Корона.
  • На электронный кошелек. Такой вариант присутствует далеко не во всех микрофинансовых организациях. Как правило, перевод денег на электронный кошелек доступен при повторном обращении к кредитору. 

Важно погасить онлайн-микрозайм в установленный договором срок. В противном случае образуется просроченная задолженность. Можно выбрать любой из доступных вариантов возврата средств. Чаще всего они почти те же, что и используются для получения заемных средств: карта, банковский счет, кошелек Киви или Юмани и др.

Что делать, если МФО отказало в выдаче онлайн-займа?
Если пришел отрицательный ответ по заявке, следует сначала проанализировать возможные причины отказа (анкета с ошибками, наличие непогашенных долгов, запрос суммы, несоответствующей доходу и др.), а затем обратиться к другому кредитору.
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